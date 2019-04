Election 2019: ...तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, जानिये प्रियंका गांधी के इस बयान के मायने

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) लड़ेंगी या नहीं अभी तक इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों पर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि अगर उनके भाई और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कहेंगे तो वह तैयार हैं. केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने यह बात कही. वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार के लिए दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचीं थीं प्रियंका गांधी. बता दें कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं. प्रियंका गांधी ने कहा, 'अगर राहुल गांधी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं वाराणासी से लड़ूंगी.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणासी से चुनाव लड़ रहे हैं.

Will contest from Varanasi if party president asks me, says Priyanka Gandhi



Read @ANI Story | https://t.co/I7OanNy6dRpic.twitter.com/HPVOLojLr5