आपे से बाहर हुईं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, कहा- 'नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का जोरदार तमाचा लगना चाहिये'

Election News: चुनावी सरगर्मियों (Lok Sabha Election 2019) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है. सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर तो विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी दल पर हमलावर है. इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर हमला बोला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आरोप से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि, 'नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का एक जोरदार तमाचा लगना चाहिये.' PM मोदी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस सरकार को फिरौती सिंडिकेट चला रहा है. उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवादी एवं देशभक्त दावों पर प्रश्न करते हुए कहा कि वह 'आरएसएस का आदमी' ही था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी.

#WATCH West Bengal CM Mamata Banerjee in Purulia: Money doesn't matter to me.That is why when Narendra Modi came to Bengal and accused my party of being Tolabaaz (Toll collector), I wanted to give him a tight slap of democracy pic.twitter.com/JnE5xywWJI