Election 2019: उमर अबदुल्ला ने किया ममता का समर्थन, Tweet कर कही यह बात...

Election 2019: जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के 'ध्रुवीकरण' का भाजपा का प्रयास विफल होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस राज्य में लोकसभा चुनावों में जबर्दस्त जीत हासिल करेगी. उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को 'टैग' करके किए ट्वीट में कहा, 'भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के साथ साठगांठ कर सकती है, वे मतदाताओं को बांटने और उनका ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान में कटौती कर सकते हैं, वे आचार संहिता उल्लंघनों को नजरअंदाज कर सकते हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 23 (मई) तारीख को दीदी (ममता बनर्जी) पश्चिम बंगाल में जबर्दस्त जीत हासिल करेंगी.'

The BJP can team up with the EC in West Bengal, they can have a tailor made campaign designed to fragment & polarise the electorate, they can have all their model code violations overlooked. None of it will matter because on the 23rd @MamataOfficial didi will sweep West Bengal.