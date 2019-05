लोकसभा चुनाव 2019: प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने पर हंगामा जारी, प्रियंका गांधी ने दिया यह बयान

नाथूराम गोडसे पर भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के बयान पर हंगामा जारी है. हालांकि बीजेपी (BJP) ने प्रज्ञा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया लेकिन फिर भी वह विपक्ष के निशाने पर है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'बापू का हत्यारा देशभक्त? हे राम! खुद को अपने उम्मीदवार से अलग कर लेना ही काफी नहीं है. बीजेपी के राष्ट्रवादी दिग्गजों को तुम्हारा रुख साफ करने की हिम्मत है.' दरअसल लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से NDTV के सहयोगी ज़फर मुल्तानी ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले 'नाथूराम गोडसे' को लेकर एक सवाल पूछा था, जिसपर साध्वी ने विवादित बयान दिया.

Distancing yourself from your candidate is not enough. Nationalistic luminaries of the BJP, have the guts to spell out your stand.