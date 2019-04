Election 2019: कौन हैं अजय राय जिन्हें कांग्रेस ने PM मोदी के खिलाफ वाराणसी से दिया है टिकट? 

अजय राय (Ajay Rai) वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार होंगे. कांग्रेस ने तमाम अनिश्चितताओं पर विराम लगाते हुए अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट (Varanasi Lok Sabha constituency) से पीएम मोदी (PM Modi) के खिलाफ टिकट दिया है. पहले से ऐसी उम्मीद थी कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को वाराणसी (Varanasi) से मैदान में उतारेगी. बता दें कि अजय राय 2014 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे. अजय राय (Ajay Rai News) 2014 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे. उन्हें 75,614 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल थे, जिन्हें 2,09,238 मत मिले थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे.

