आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने आजम खान पर फिर की कार्रवाई, अब इतने दिनों तक नहीं कर पाएंगे प्रचार

चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के रामपुर से उम्मीदवार आजम खान (Azam Khan) पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने आजम खान (Azam Khan) पर अगले 48 घंटे तक किसी भी तरह के प्रचार से दूर रहने को कहा है. आयोग का यह फैसला बुधवार सुबह से लागू होगा.ध्यान हो कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब आजम खान पर आचार संहिता के उल्लंघन या भड़काऊ भाषण को लेकर कोई कार्रवाई की गई हो. आजम खान (Azam Khan) को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया वे आचार संहिता उल्लंघन के दोषी हैं.

