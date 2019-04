कर्नाटक में चुनाव आयोग की टीम ने हेलीपैड पर ही बीएस येदियुरप्पा के सामान की ली तलाशी

विपक्ष की आलोचना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल रहे चुनाव आयोग बीते कुछ दिनों से काफी सक्रिय है. कर्नाटक के शिमोगा हेलीपैड पर चुनाव आयोग की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का हेलीकॉप्टर रुकवाकर उनके बैग चेक किए हैं. इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है. इससे पहले कांग्रेस ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर रिश्वत में मिलीभगत का आरोप लगाया था हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे खारिज कर दिया है. फिलहाल लोकसभा चुनाव में आयोग ने बीते दो दिनों में कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई की है. आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यानाथ पर 72 घंटे और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर भी चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग ने मेनका गांधी के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई है. मेनका गांधी के खिलाफ भी चुनाव आयोग का यह आदेश मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगा.

