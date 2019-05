Election Results 2019: ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पीएम मोदी, लोग दे रहे हैं अनोखे अंदाज में बधाई

देश में 2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election Result 2019) परिणामों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और एक बार फिर भाजपा-एनडीए की सरकार सरकार बनाती दिख रही है. इसका सीधा क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को दिया जा रहा है और इसके साथ ही बधाइयों की बाढ़ भी सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई है और इस बार भाजपा-एनडीए की जीत पिछली जीत से और बड़ी होने की संभावना है. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है जिसके लिए ट्विटर से लेकर फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर बधाईयों की सुनामी आ गई है. बघाईयों का सिलसिला इस कदर जारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर नंबर एक पर ट्रेंड कर रहे हैं.

Election Results 2019: BJP को रुझानों में मिला बहुमत, रविशंकर प्रसाद बोले- आज जो पटना साहिब की हवा है, वह...

इस प्रचंड जीत की ओर बढ़ते रुझानों के बीच ट्विटर पर कई सारे हैशटैग्स चल रहे हैं जिनमें -मोदी फिरसे, नमो फॉर न्यू इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आ गया शामिल हैं. अब मोदी की लहर आने के बाद - मोदी सुनामी हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है. भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे कदम उठाए हैं और ये काम अंतिम गिनती से लगभग दो महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था. इनमें फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी चौकीदार और आएगा तो मोदी ही जैसे हैचटैग्स सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे थे जिन्हें विशेष आयु वर्ग के लोगों ने भारी मात्रा में इस्तेमाल किया था.

MP Election Result 2019: भोपाल सीट से आगे चल रहीं साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ने तोड़ा मौन व्रत, कही यह बात...

He is back where he belongs and will continue to do his work for betterment of the country .#ModiAaGayapic.twitter.com/jkDPU3M84C — Shrivatsa Garodia (@shrivatsa2000g) May 23, 2019

ट्विटर यूज़र्स को नरेंद्र मोदी और भाजपा की जीत का यकीन है जिसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई संदेश मिलने शुरू हो गए हैं. गौरतलब है कि भाजपा ने हिंदी भाषी राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में बेहतरीन जीत हासिल की है, इसके साथ ही पिछली बार की अपेक्षा 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल, ओडिशा और उत्तर भारत में भी बहुत सारी सीटों पर जीत का मज़ा चख लिया है. बता दें कि इन राज्यों के अलावा भाजपा कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही हैं, कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी मिलकर सरकार चला रहे हैं.