Election Results 2019: प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में चौंकाया, क्या दूसरी बार भी 'साध्वी' की वजह से संन्यास लेंगे दिग्विजय सिंह?

Election Results 2019: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की वोटों की गिनती में अब तक मिले रूझानों में बीजेपी बहुमत हासिल करती दिख रही है. गुरुवार को देश में मतगणना की गई. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर बीजेपी संसदीय सीट पर कब्जा जमाती नजर आ रही है. संसदीय क्षेत्र भोपाल में भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) के दोनों प्रत्याशी दिग्गज नेता हैं जिनका नाम भी राष्ट्रीय राजनीति में चमका हुआ है. कांग्रेस की तरफ से जहां विवादित बयान के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) हैं, वहीं भाजपा ने मालेगांव ब्लास्ट में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है. गौरतलब है कि पिछली बार भी दिग्गी राजा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह के राजनीति से संन्यास लेने का कारण एक साध्वी ही थीं और इस बार भी आसार कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं. चुनावी रुझान की बात करें तो भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा लगातार बढ़त बनाई हुई हैं. संभवतः यह दूसरा मौका होने वाला है जब दिग्गी राजा राजनीति से दोबारा दूर हो सकते हैं.

रुझानों में भोपाल से आगे चल रहीं बीजेपी उम्‍मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, "निश्चित मेरी विजय होगी, मेरी विजय में धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा. मैं भोपाल की जनता का आभार देती हूं."

