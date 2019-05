लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कही ये बात

लोकसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पहली प्रतिक्रिया आ गई है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत एक बार फिर जीत गया है. उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत. हम साथ बढ़ेंगे, साथ समृद्ध होंगे. हम सब मिलकर एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण करेंगे, भारत फिर से जीता! #VijayiBharat.' बता दें, एनडीए को शुरुआती रुझाने में 344 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. वहीं अकेले भाजपा भी बहुमत के आंकडो़ं से ज्यादा 294 सीटों से आगे बनी हुई है. दूसरी ओर बात करें तो यूपीए 91 सीटों पर आगे है, जबकि अकेले कांग्रेस ने करीब 53 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat