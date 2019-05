मीडिया पर भड़के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, बोले- क्या हम आपको कार्टून कैरेक्टर लगते हैं?

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने रविवार को समाचार चैनलों पर राजनेताओं की ‘खिल्ली उड़ाने' की आलोचना करते हुए कहा कि वह महसूस करते हैं कि इस पर नियंत्रण के लिए कानून लाए जाने की जरूरत हैं. मैसूरू में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने जद(एस)-कांग्रेस गठबंधन के लंबे समय तक बने रहने पर सवाल उठाने के लिए भी मीडिया की आलोचना की.

एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने कहा कि यह गठबंधन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘शुभेच्छाओं' के साथ आगे बढ़ता रहेगा. कुमारस्वामी ने समाचार चैनलों से पूछा, ‘‘आप (मीडिया) हमारे नाम का दुरुपयोग करके उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं एक कानून लाने की सोच रहा हूं. आपने हम राजनेताओं के बारे में क्या सोचा है? आपको लगता है कि हम बेरोजगार हैं? क्या हम आपको कार्टून कैरेक्टर लगते हैं? आपको हर चीज को मजाकिया तरीके से दिखाने का अधिकार किसने दिया?''

HD Kumaraswamy: Whom are you (media) trying to help by misusing our name. I'm thinking of bringing in a law. What have you thought of us politicians? You think we're jobless? Do we look like cartoon characters to you? Who gave you authority to show everything humorously? (19 May) pic.twitter.com/NPFl2jfwKu