PM मोदी के प्रेस कांफ्रेंस पर राहुल गांधी का तंज, कहा- अगली बार शायद श्री शाह जवाब देने की इजाजत देंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने पांच साल के कार्यकाल में पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए और अपनी बात रखी. इस प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह (Amit Shah) भी मौजूद थें. पीएम मोदी के प्रेस कांफ्रेंस पर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक ट्वीट किया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''बधाई हो मोदी जी! शानदार प्रेस कांफ्रेंस! दिखा रहा है आधी लड़ाई. अगली बार श्री शाह आपको कुछ सवालों के जवाब देने की अनुमति दे सकते हैं. बहुत बढ़िया!''

महात्मा गांधी को 'पाकिस्तान का राष्ट्रपिता' कहने पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के नेता अनिल सौमित्र को निलंबित किया

Congratulations Modi Ji. Excellent Press Conference! Showing up is half the battle. Next time Mr Shah may even allow you to answer a couple of questions. Well done!