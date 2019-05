Elections 2019: EVM की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी चिंतित, कही यह बात

लोकसभा चुनाव (Elections 2019) खत्म होने और एग्जिट पोल (Exit Poll) में एक बार फिर मोदी सरकार आने की संभावना जताए जाने के बाद ईवीएम (EVM) का मुद्दा फिर तूल पकड़ता दिख रहा है. EVM और VVPAT के मुद्दे पर 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की और चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर काउंटिंग से पहले सभी VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की है. उधर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) ने एक बयान जारी कर EVM की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि वो जनमत के साथ छेड़खानी की ख़बरों से चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने वाली अटकलों की कोई जगह नहीं है और लोगों का जनादेश पवित्र है और किसी भी संदेह से परे होना चाहिए

