वोट डालने पहुंचे कन्हैया कुमार ने विरोधियों पर ऐसे बोला हमला, कहा- बेगूसराय को बदनाम करने...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के चौथे चरण में नौ राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है. आम मतदाता से लेकर फिल्मी सितारे और राजनेता सभी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. आज के चरण में सबकी नजर बिहार के बेगूसराय सीट पर है, जहां एक ओर सीपीआई कैंडिडेट कन्हैया कुमार हैं वहीं दूसरी ओर बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह मैदान में हैं. हालांकि, राजद ने तनवीर हसन को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है. सोमवार को मतदान करने पहुंचे कन्हैया ने अपने विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि बेगूसराय को बदनाम करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी.

शहर के पोलिंग सेंटर पर वोट डालने के पहुंचे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि बेगूसराय को बदनाम करने वाली ताकतों को बेगूसराय में मुंह की खानी पड़ेगी. बता दें कि कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी ने नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को उतारा है.

#Bihar: CPI candidate from Begusarai, Kanhaiya Kumar arrives to cast his vote at a polling centre in the city, says, "Begusarai ko badnam karne wali takton ko Begusarai mein muh ki khani padegi." He is contesting against BJP leader Giriraj Singh in Begusarai. pic.twitter.com/N6wWqT0J3j