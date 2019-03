पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के BJP में शामिल होने की खबरों को कांग्रेस ने किया खारिज

लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने खारिज किया है. कुछ देर पहले ऐसी खबरें आ रहीं थी कि किसी बात से नाराज होने के कारण वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया. आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया है.

Randeep Surjewala, Congress on media reports of Jitin Prasada joining BJP: It is bullshit. pic.twitter.com/6vnUDQef7D