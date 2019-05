Election 2019: आखिर भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने क्यों लिखा? 'आएगा तो राहुल गांधी ही...'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की मतगणना 23 मई को होना है, उससे पहले पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट, मीम व तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. उन्हीं में से एक भाजपा सांसद बाबुल सुप्रीयो (Babul Supriyo) ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा जा रहा है. उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें 'आएगा तो राहुल गांधी ही - थाईलैंड टूरिज्म' लिखा है.

बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट में तस्वीर को शेयर करने के साथ लिखा, 'इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन शेयर कर दिया. जिसने भी इसे बनाया है वह एक जीनियस है.' भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीते गुरुवार को विपक्षी महागठबंधन को 'महाठगबंधन' करार दिया. सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा, "भारत के लोग 'महाठगबंधन' को कभी भी वोट नहीं देंगे क्योंकि ये लोग हमेशा खुद को राजनीति से ऊपर रखते हैं."

Couldn't help but share this Whoever creates this is a Genius #MondayHumourpic.twitter.com/TbMYcLKiMs