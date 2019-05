Exit Poll Results 2019: Exit Poll जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया यह Tweet, कहा यह तो...

Exit Poll Results 2019: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) का रण आखिरी चरण की 59 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही खत्म हो गया. मतदान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई और तमाम एग्जिट पोल्स (Exit Polls 2019) सामने आ गए. NDTV ने सभी एक्जिट पोल्स (Exit Polls) को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स (Poll Of Polls) बनाया. NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो रही है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं.

NDTV के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स (Poll of Exit Polls) के अनुसार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 14 सीटें मिल सकती हैं. जबकि टीएमसी को 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है. वहीं कांग्रेस और वाम दलों को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है. उध, Times Now-VMR के सर्वे के अनुसार टीएमसी को 28, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 11 और वाम दलों को एक सीट दी है. इसी तरह Republic-Jan Ki Baat के अनुसार TMC को 13-21 सीट, कांग्रेस को तीन सीट, बीजेपी को 18-26 सीट. बता दें कि बंगाल की कुल 42 में 34 सीटें टीएमसी के पास हैं. वहीं, कांग्रेस के पास 4, बीजेपी और माकपा के पास 2-2 सीटें हैं.

I don't trust Exit Poll gossip. The game plan is to manipulate or replace thousands of EVMs through this gossip. I appeal to all Opposition parties to be united, strong and bold. We will fight this battle together