Exit Poll Results: Exit Poll में मोदी सरकार की वापसी के अनुमान के बाद उमर अबदुल्ला ने Tweet कर कही यह बात...

Exit Poll Results: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) का रण आखिरी चरण की 59 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही खत्म हो गया. मतदान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई और तमाम एग्जिट पोल्स (Exit Polls 2019) सामने आ गए. NDTV ने सभी एक्जिट पोल्स (Exit Polls) को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स (Poll Of Polls) बनाया. NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो रही है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं. अलग-अलग एग्जिट पोल में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की भविष्यवाणी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते और वह 23 मई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन अंतिम परिणाम घोषित होंगे.

Every single exit poll can't be wrong! Time to switch off the TV, log out of social media & wait to see if the world is still spinning on its axis on the 23rd.