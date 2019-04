कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ FIR, धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप

दक्षिण मुंबई के कांग्रेस (Congress) उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मिलिंद देवड़ा पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा है. एफआईआर में लिखा है कि मिलिंद देवड़ा ने 2 अप्रैल को दक्षिण मुंबई में प्रचार के दौरान कहा था कि शिवसेना ने पर्युषण के दौरान जैन मंदिरों के सामने नॉन वेज बनाकर शाकाहार का विरोध कियाथा. इसलिए जैन समुदाय उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाए. मिलिंद देवड़ा के खिलाफ IPC की धारा 171, 125 के तहत केस दर्ज किया गया है.

बता दें, मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं. उन्हें यह पद हालही आम चुनाव से पहले दिया गया था. कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष संजय निरुपम को अचानक उनके पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा को मुंबई में कांग्रेस की कमान सौंप दी गई थी. संजय निरुपम को मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था.

FIR registered against Congress candidate from South Mumbai Milind Deora under section 171 of IPC ( giving false statements for elections) and section 125 of the presentation of people's act ( promoting enmity between classes in connection with elections). (file pic) pic.twitter.com/vlGe3433kA