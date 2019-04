केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत 150 खिलाफ FIR दर्ज, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने का है मामला

केंद्रीय मंत्री और बिहार के बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और उन्हें ड्यूटी निभाने से रोकने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे और बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह समेत कुल 150 लोगों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए आपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है.

दरअसल, शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के बक्सर में लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता का न सिर्फ उल्लंघन किया, बल्कि अधिकारी से बदसलूकी भी की. शनिवार को चुनावी कार्यक्रम में जाते वक्त जब आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बक्सर के एसडीएम ने उनके काफिले को रोका तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बौखला गए और उन्होंने न सिर्फ अधिकारी केके उपाध्याय से बदतमीजी की बल्कि उन्हें धमकाया भी. रविवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

#UPDATE: FIR has been registered against 150 people, including Union Minister Ashwini Kumar Choubey and BJP leader Rana Pratap Singh, under multiple sections of the IPC for 'assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty' among other charges. https://t.co/JMCS9Vqoyn