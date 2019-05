AAP के आरोपों पर BJP उम्मीदवार गौतम गंभीर का पलटवार, कहा- यह केजरीवाल का ही काम- गलत साबित हुआ तो...

पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार आतिशी मार्लिन (Atishi Marlena) प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फूट-फूटकर रो पड़ीं. दरअसल, दिल्ली में एक पंफलेट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी प्रत्याशी आतिशी (Atishi) को लेकर अपशब्दों की भरमार है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर आरोप लगाए. उधर, गौतम गंभीर ने अपने ऊपर लगे आरोपों का एक के बाद एक तीन ट्वीट कर जवाब दिया है. गौतम गंभीर ने कहा कि इस पर्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है. उनके मुताबित ये केजरीवाल का काम है.

I abhor your act of outraging a woman's modesty @ArvindKejriwal and that too your own colleague. And all this for winning elections? U r filth Mr CM and someone needs ur very own झाड़ू to clean ur dirty mind.