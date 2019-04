General Election 2019: BJP की एक और LIST जारी, सनी देओल को यहां से मिला टिकट, किरण खेर चंडीगढ़ से उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार देर शाम पंजाब के तीन उम्मीदवारों की सूची जारी (BJP List) की. बीजेपी की इस सूची (BJP Pukjab List) में पंजाब की तीन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं. आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले सनी देओल (Sunny Deol) को पंजाब के गुरदासपुर (Gurdaspur) से टिकट दिया गया है. वहीं, किरण खेर (Kirron Kher) को एक बार फिर चंडीगढ़ (Chandigarh) से मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा होशियारपुर से सोम प्रकाश (Som Prakash) को टिकट दिया गया है. भारतीय जनता पार्टी की यह 26वीं लिस्ट है. गुरदासपुर में सनी देओल (Sunny Deol) का मुकाबला काग्रेस के सुनील जाखड़ से होगा. सुनील जाखड़ मौजूदा सांसद हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ के बेटे हैं. वहीं, चंडीगढ़ में किरण खेर की भिड़ंत कांग्रेस के पवन कुमार बंसल से होगा.

BJP releases 26th list of candidates for 3 #LokSabhaElections2019 seats in Chandigarh & Punjab. Sunny Deol to contest from Gurdaspur, Som Prakash from Hoshiarpur, and Kirron Kher from Chandigarh. pic.twitter.com/ca0C239gwO