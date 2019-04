वोट डालने के बाद बोले पीएम मोदी: आतंकवाद की शक्ति IED है और लोकतंत्र की शक्ति 'वोटर ID'

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पीएम मोदी वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे. गांधीनगर में अपनी मां से मिलने के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद के निशान स्कूल के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और वोटरों से वोट डालने की अपील की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की शक्ति IED है और लोगों की शक्ति 'वोटर ID'. उन्होंने वोटिंग के महत्व को समझाते हुए कहा कि वोटर आईडी न सिर्फ आतंकवाद के शस्त्र आईईडी से ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि उसका महत्व भी अधिक है. उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें क्योंकि यह सदी उनकी है.

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट डालने के बाद कहा कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का मौका मिला. गुजरात से इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला. जैसे कुंभ के मेले में स्नान कर के एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसे ही लोकतंत्र के इस महान पर्व में मतदान कर मैं पवित्रता की अनुभूति करता हूं. मैं देश के सभी भाईयों बहनों से आग्रह करूंगा कि अभी लोकतंत्र के इस पर्व में जहां- जहां वोटिंग बाकी है, वहां जमकर वोटिंग करें. आपको जहां वोट डालना है, डालें. आज पहली बार जो लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाताओं को इस लोकतंत्र के पर्व में देश में सक्रिय भागीदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं. जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, यह सदी उनकी सदी है. अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मतदान करें. सभी शत प्रतिशत मतदान करें.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की ताकत है. लोकतंत्र का महत्व क्या है, दुनिया के सामने उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत करते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, लोकतंत्र का शस्त्र और शक्ति वोट आईडी होती है. वोटर आईडी कार्ड की शक्ति आईडी से भी बहुत ज्यादा है. दूसरे चरण में जिस तरह से भारी वोटिंग हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं सभी पत्रकारों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी अभिनंदन करता हूं. क्योंकि आपने इस गर्मी में बिना थके काम किया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है. उन्होंने ट्वीट में मतादाताओं से वोट करने की अपील की और कहा, 'तीसरे फेज में रिकॉर्ड नंबर से वोट डालिए. आपका वोट बेहद कीमती है जो आने वाले वक्त में देश की दिशा तय करेगा. थोड़ी देर में मैं अहमदाबाद में वोट डालूंगा.' बता दें कि पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, अरुण जेटली, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी आज अपना वोट गुजरात में डालेंगे.

