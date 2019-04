General Election 2019: अखिलेश यादव का बड़ा बयान- देश को नया प्रधानमंत्री देगा SP-BSP-RLD गठबंधन, जानें वजह...

यूपी में सपा-बसपा (SP-BSP Alliance) साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भरोसा जताया कि सपा-बसपा-रालोद (SP-BSP-RLD Alliance) गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देगा. बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) और रालोद अध्यक्ष अजित सिंह (Ajit Singh) के साथ कन्नौज में एक चुनावी जनसभा में अखिलेश (Akhilesh Yadav News) ने कहा, 'गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देगा.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रदर्शन के बारे में बात भी नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा, 'सपा-बसपा-रालोद गठबंधन का सामना कैसे कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आंबेडकर, लोहिया, कांशीराम तथा नेता जी (मुलायम सिंह यादव) की विचारधारा को आगे ले जाना है.

सोमवार को अखिलेश ने कहा था कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले अधिक सीटें हासिल करेंगे. अखिलेश ने बुधवार को हरदोई की एक चुनावी जनसभा में कहा, 'वो (भाजपा) कहते हैं कि गठबंधन देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकता. हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब-जब जरूरत पड़ी है, देश को गठबंधन ने मजबूत और शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं.'

बता दें कि कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल चुनाव लड़ रही हैं उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा. बता दें कि कन्नौज से डिंपल यादव ही मौजूदा सांसद हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में भी डिंपल यादव ने सुब्रत पाठक को लगभग 20 हजार वोटों से हराया था. डिंपल को 489164 वोट मिले थे, जबकि सुब्रत पाठक 469257 मत प्राप्त हुए थे.

#WATCH Samajwadi Party leader Dimple Yadav takes blessings of BSP chief Mayawati at a 'mahagathbandhan' rally in Kannauj, earlier today pic.twitter.com/ZGUny3aPET