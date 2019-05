कर्नाटक के CM कुमारस्वामी ने EVM पर उठाए सवाल, कहा- एग्जिट पोल से छोटे दलों को लुभा रही BJP

Exit Poll Results 2019: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं. कुमारस्वामी का कहना है कि एग्जिट पोल के जरिए भाजपा (BJP) छोटे दलों को 23 मई के नतीजों से पहले ही लुभा रही है. वहीं ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने एक्जिट पोल को 'अटकलबाजी' करार देते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं क्योंकि इस 'रणनीति' का इस्तेमाल ईवीएम में 'गड़बड़ी' करने के लिए किया जाता है. बता दें, NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो रही है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं.

कुमारस्वामी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने टि्वटर पर लिखा है, 'सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में EVM की विश्वसनीयता पर चिंता जाहिर की थी. विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और पारंपरिक बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी. ताकि दोषपूर्ण ईवीएम से बचा जा सके, जिसमें फर्जीवाड़े की संभावना है. पूरे विश्व, यहां तक कि विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं.'

एग्जिट पोल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, '19 मई को आए एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों ने विपक्षी दलों की उस गंभीर चिंता को दोहरा दिया है, जो कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनावी लाभ के लिए ईवीएम के दुरुपयोग के कारण थे.

The entire exit poll exercise was an effort to create false impression of a wave in favour of one particular leader and the party. As they say, it is just an exit poll, not exact poll. 4/4 @H_D_Devegowda@ncbn@MamataOfficial@yadavakhilesh@RahulGandhi#BSP#ExitPoll2019