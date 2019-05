धोनी ने पत्नी साक्षी संग डाला वोट, बेटी Ziva ने देशवासियों से की यह अपील....देखें क्यूट VIDEO

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का जवाब नहीं! जो भी करते हैं, उसका अंदाज जुदा ही नहीं, बल्कि सीधा दिल में उतर जाता है. फिर चाहे यह बात मैदान के भीतर उनकी बल्लेबाजी या स्टंपिंग की हो, या फिर मैदान के बाहर की कोई घटना. अब धोनी का अपनी बेटी जीवा (Ziva Dhoni) के साथ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जीवा (Ziva Appeal) तोतली जुबान में लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं. जीवा धोनी (Ziva Dhoni Video) ने जैसे ही वोटिंग की अपील की, वैसे ही पिता धोनी के चहेरे पर मुस्कान तैर गई. जीवा की वोटिंग अपील के दौरान धोनी ने अपनी स्याही लगी उंगली को भी लोगों को दिखाया, तो वहीं मासूम जीवा भी मासूमियत के साथ अपने दाएं हाथ की उंगली इस वीडियो में दिखा रही हैं.

यह वीडियो साफ बताता है कि धोनी और उनकी पत्नी साक्षी कैसे अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं. यह एक ऐसा वीडियो है, जो शायद ही पहले किसी भी सेलिब्रिटी ने बमुश्किल ही कभी अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हो. निश्चित ही, यह एक अच्छा कदम है और इस बात की जितनी तारीफ की जाए, कम होगी.

जीवा का यह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया है. साथ ही यह वीडियो चेन्नई सुपरकिंग्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है. और वीडियो पोस्ट करते ही यह बहुत ही तेजी से वायरल हो गया. यह संयोग ही है कि धोनी के साथ जीवा का यह वीडियो तब पोस्ट हुआ है, जब देश में पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है. बता दें कि इससे पहले भी जीवा धोनी की कई क्यूट वीडियो वायरल हो चुकी है.

Yes, you heard it right from the Super Cub! Your vote is your right. Don't miss out on the opportunity of choosing your leader! @msdhoni#WhistlePodu#Yellove pic.twitter.com/mTE86ncAxH