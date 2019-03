सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन, कांग्रेस ने दिखाए सबूत

खास बातें कांग्रेस में शामिल होने की बात की जा रही थी प्रियंका गांधी के साथ की फोटो भी साझा की गई थी सपना ने कहा मैं किसी पार्टी के लिए नहीं करूंगी प्रचार

सपना चौधरी ( Sapna Choudhary) ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हूं. प्रियंका गांधी के साथ मेरी जो फोटो साझा की जा रही है वह काफी पुरानी है. मैं किसी पार्टी के लिए कोई चुनाव प्रचार नहीं करने जा रही. बता दें कि शनिवार को सपना चौधरी के काग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही थी. इसी दौरान उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ एक फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा हो रही थी. कहा जा रहा था कि फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ( Sapna Choudhary News) को कांग्रेस मथुरा (Mathura Seat) से हेमा मालिनी (Hema Malini) के खिलाफ मैदान में उतारी जा सकती हैं. हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार मथुरा से मैदान में उतार है.

#WATCH Haryanavi singer & dancer Sapna Chaudhary says, "I have not joined the Congress party. The photograph with Priyanka Gandhi Vadra is old." #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/brcvaKOAIQ — ANI (@ANI) March 24, 2019

इन खबरों के बीच यूपी कांग्रेस के सचिव नरेंद्र राठी (जो शनिवार को जारी हुई तस्वीर में सपना चौधरी को फॉर्म भरवा रहे हैं) ने कहा कि सपना चौधरी और उनकी बहन खुद से कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए उनके पास आई थीं. उन्होंने फॉर्म भरा था. हमारे पास वो दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं.

Narendra Rathi (in pic 1 from yesterday with Sapna Chaudhary), UP Congress Secretary: Sapna Chaudhary came and filled the membership form herself, her signature is on it. Her sister also joined the party yesterday, we have both of their forms. pic.twitter.com/tKIh0eWLxU — ANI (@ANI) March 24, 2019

बहरहाल, सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ा सदस्यता फॉर्म भी सोशल साइट्स पर साझा किया जा रहा है. जिसपर सपना चौधरी की फोटो लगी है, फॉर्म भरने की तारीख 23 मार्च 2019 है और इस सदस्यता फॉर्म में सपना चौधरी के हस्ताक्षर भी हैं.

Picture of Congress Membership Form with Sapna Chaudhary's name and signature on it and fee receipt from yesterday. Today, Haryanavi singer and dancer Sapna Chaudhary has claimed that her pictures are old and she is not a part of any political party. pic.twitter.com/6kCUGlWvE3 — ANI (@ANI) March 24, 2019

गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की 40 में से 17 लोकसभा सीटें देकर भगवा पार्टी ने क्यों नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू के सामने 'समर्पण' कर दिया है. उदय सिंह ने जनवरी में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था. एक दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए थे. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भाजपा ज्वाइन की थी. उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं.

जानिए कौन हैं सपना चौधरी

1.5 करोड़ मतदाता पहली बार डालेंगे वोट

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार कुल सात चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. पहला चरण 11 अप्रैल को जबकि अंतिम चरण 19 मई को होगा. वोटों की गिनती 23 मई को होगी. इस बार भी ऐसे मतदाताओं की संख्‍या बड़ी है जो पहली बार वोट डालेंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करनेवालों की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी. उन्होंने आगामी चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बताया. उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 10 लाख मतदान केंद्र होंगे, जो 2014 के आम चुनाव में रहे नौ लाख से अधिक है. कुल मतदाताओं में 1.50 करोड़ मतदाता 18-19 साल उम्र के होंगे. उन्होंने कहा, "निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए एक बहुत ही व्यापक तैयारी की है."

VIDEO: बंटे विपक्ष का बीजेपी को मिलेगा फायदा?​