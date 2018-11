कर्नाटक में तीन लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है. कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने पांच में से चार सीटें अपने नाम कर ली. लोकसभा की तीन सीटों में से कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने दो सीटें जीत लीं, वहीं विधानसभा की दो सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया. इतना ही नहीं, बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली बेल्लारी सीट में भी कांग्रेस ने सेंध लगा दी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनिता भी चुनाव जीत गई हैं.यह भी पढ़ें : कर्नाटक उपचुनाव 2018:सीटों पर बढ़त देख बोले पी चिदंबरम - कोहली के अंडर में जैसे जीत रहे हों 4-1 से टेस्ट सीरीज नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन की सफलता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष को एकजुट करने में मजबूती देगा. उपचुनाव में जीत के बाद NDTV से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राहुल गांधी को 2019 चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए. बता दें कि बीते मई महीने में एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्षी एकता की झलक देखने को मिली थी. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ही मंच पर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, चंद्रबाबू नायडू नजर आए थे.

This elections was the first step. There are 28 LS seats, we'll work with Congress to win all of them, that is our goal.This is not an empty boast just because we have won today. This is the confidence of people in us. This win is not making us arrogant: JD(S) leader&Karnataka CM