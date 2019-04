हेमा मालिनी ने महिला को रोककर खिंचवाई फोटो, उड़ा मजाक, लोग बोले- उज्जवला योजना की पोल खोल दी

हेमा मालिनी (Hema Malini) लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) में मथुरा लोकसभा सीट (Mathura Lok Sabha Seat) से खड़ी हैं. वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं. हेमा मालिनी (Hema Malini) जमकर प्रचार-प्रसार कर रही हैं. वो कभी खेतों में फसल काटती दिख रही हैं तो कभी लोगों के घर पहुंच कर वोट देने की अपील कर रही हैं. उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसके लिए उनका मजाक उड़ रहा है. हेमा मालिनी (Hema Malini) ने बुजुर्ग महिला के साथ फोटो क्लिक कराई. बुजुर्ग महिला सिर पर लकड़ियां ले जा रही थीं, हेमा मालिनी (Hema Malini) ने उन्हें रोका और फोटो क्लिक की.

सोशल मीडिया पर यूजर्स तस्वीर को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- पीएम की उज्जवला योजना से जब हर घर में गैस पहुंच गई है तो यह महिला चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर क्यों जा रही है? वहीं एक दूसरे व्यक्ति ने तंज कसते हुए लिखा- संबित पात्रा के बाद उज्जवला योजना की पोल खोलती हेमा मालिनी (Hema Malini).

On success of UJWALA YOJNA HEMA MALINI happily share moments with voters. pic.twitter.com/seyqpgB8rd