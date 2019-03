बिहार के बाद झारखंड में महागठबंधन: राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन का ऐलान- JMM, JVM और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव

बिहार के बाद अब झारखंड में महागठबंधन (Mahagathbandhan)का ऐलान हो गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha)के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election)के लिए अब आधिकारिक तौर पर ‘महागठबंधन' के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया गया है. गांधी से मुलाकात के बाद सोरेन ने ट्वीट कर यह दावा किया.

सोरेन ने बताया कि शनिवार सुबह उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. मुलाकात सकारात्मक रही और सभी मुद्दों पर आपसी सहमति बन गयी. इसके बाद झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने दिन में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर समझौते पर अपनी सहमति दी. देर शाम लगभग सभी घटक दलों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से घोषणा की गयी कि सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गयी है.

The fight against @BJP4India & @BJP4Jharkhand in #GeneralElections2019 is a momentous one & the future of #Jharkhand depends on the combined #GrandAlliance which is now officially sealed. We seek blessings & suport of each citizen in #Jharkhand now and later in #AssemblyPolls. pic.twitter.com/kPXHbxjBTc