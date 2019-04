कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले विधायक अल्पेश ठाकोर क्या ज्वाइन करेंगे BJP? जानिये क्या मिला जवाब...

अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor) ने कांग्रेस (Congress) से इस्तीफ़ा दे दिया है. अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor News) के अलावा गुजरात के 2 और कांग्रेसी MLA ने भी पार्टी छोड़ दी है. अल्पेश ठाकोर के अलावा धवलसिंह ठाकोर (Dhavalsinh Thakor) और भरतजी ठाकोर (Bharatji Thakor) ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है. कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले विधायक अल्पेश ठाकोर से जब यह पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं. मैं और मेरे दो साथी विधायक 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

MLA Alpesh Thakor of Thakor Kshatriya Sena after resigning from Congress party today: I will not join BJP. I & my two MLAs (MLA Dhavalsinh Thakor and MLA Bharatji Thakor, who have also resigned from Congress party today) will complete our 5 years' tenure as MLA. #Gujaratpic.twitter.com/hrVqZCcGqA