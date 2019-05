बीजेपी उम्मीदवार बोले- अगर नेहरू की जगह जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो देश का बंटवारा नहीं होता

मध्य प्रदेश की रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर ने विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने की जिद्द न की होती तो इस देश का बंटवारा नहीं होता. मोहम्मद अली जिन्ना एक एडवोकेट और विद्वान व्यक्ति थे. यह बातें बीजेपी प्रत्याशी ने एक चुनावी मीटिंग के दौरान कही. उन्होंने देश के बंटवारे का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा. डामोर का बयान एक ऐसे समय पर आया है, जब बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान को मुद्दा बनाए हुए है, तब बीजेपी प्रत्याशी का यह बयान राजनीतिक गलियारे में तूफान ला सकता है. इस वक्त लोकसभा के पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं. रविवार(12 मई) को छठें चरण का मतदान होना है.जबकि आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होना है. वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे.

यह भी पढ़ें- जिन्ना ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, वह मुस्लिम सिर्फ इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को देश विरोधी कहा जा रहा है : माजिद मेमन

शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले की जिन्ना की तारीफ, फिर बोले-जुबान फिसल गई

इस लोकसभा चुनाव के मौसम में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी जिन्ना की तारीफ कर चुके हैं. विवाद होने पर उन्हें बाद में सफाई भी देनी पड़ी. बिहार के पटना साहिब सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस परिवार का हिस्सा बताने वाले बयान पर कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी. सिन्हा ने कहा कि वह मौलाना आजाद कहना चाहते थे लेकिन वह मोहम्मद अली जिन्ना कह गए. सिन्हा ने शुक्रवार को दिए अपने बयान में कहा था, 'कांग्रेस महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहर लाल नेहरू तक एक परिवार है.

Had Jinnah been made PM, partition would not have happened, says BJP LS candidate



Read @ANI story | https://t.co/P6EtCvIPtqpic.twitter.com/pIYJV0quHo