पीएम मोदी को लेकर इमरान खान के ट्वीट पर गरमाई राजनीति, महबूबा मुफ्ती और सुरजेवाला ने कही यह बात...

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) द्वारा पीएम मोदी (PM Modi) के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने पर दिए बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. पाक पीएम (Imran Khan) के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि पाक पीएम (Imran Khan) ने कहा था कि अगर पीएम मोदी (PM Modi) लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पीएम बनते हैं तो दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता एक बार फिर खुल सकता है. इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर भारत में अगर अगली सरकार विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में बनती है तो वह राइट विंग वाली पार्टी बीजेपी से डर कर कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए हल करने से पीछे हट सकती है. अब इमरान खान के इस बयान पर देश में राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमला किया है.

Mufti Sb too like Pak PM believed that Modi a BJP PM backed by right wing could carry forward process of dialogue initiated by Vajpayee ji . Cong couldn't do so as it feared backlash from BJP & other right wing parties . But Modi despite a huge mandate frittered away that chance