Election Results: पीएम नरेंद्र मोदी की मां को देख लगे हर-हर मोदी, घर-घर मोदी के नारे, हीराबेन ने जोड़े हाथ... देखें VIDEO

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की वोटों की गिनती में अब तक मिल रहे रुझानों में एनडीए लगभग 2014 के प्रदर्शन के करीब पहुंच रही है. बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है. माना जा रहा है कि बीजेपी (BJP) कम से कम 200 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी. रुझानों को देखकर बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं. रुझानों में बीजेपी ने अपने बूते बहुमत जुटाया है. इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मां हीराबेन मोदी (Heeraben Modi) ने घर से बाहर निकलकर देश को धन्यवाद दिया. जैसे ही हीराबेन मोदी (Heeraben Modi) बाहर निकलीं तो समर्थक मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे. ANI ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

देखें VIDEO:

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraben Modi greets the media outside her residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/yR2Zi9eeL1