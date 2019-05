Election Results 2019: अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने PM मोदी को दी बधाई, फिर स्मृति ईरानी को दी ये सलाह

Lok Sabha Election Results 2019: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसके साथ ही उन्होंने अमेठी से भी अपनी हार स्वीकार कर ली. राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने प्रचार में कहा था कि जनता मालिक है. जनता ने आज अपना जनादेश दिया है. मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा को बधाई देना चाहता हूं. कांग्रेस उम्मीदवार और कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव लड़ा उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा जीती है. मैं उन्हें बधाई देता हूं.'

इसके अलावा राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी सीट से अपनी हार स्वीकार की. उन्होंने कहा, 'अमेठी से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की है. मैं चाहता हूं कि स्मृति ईरानी प्यार से अमेठी की जनता का ख्याल रखे.' साथ ही उन्होंने कहा, हार की ज़िम्मेदारी लेता हूं. मीडिया को धन्यवाद. हमारी भाषा प्यार है और प्यार कभी हारता नहीं. 100 फीसदी हार की जिम्मेदारी लेता हूं. यह विचारधारा की लड़ाई थी. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और विचारधारा को जिताएंगे.

Congress President Rahul Gandhi: I had said that during the campaign 'janta maalik hai' and today people have clearly given their decision. I congratulate the PM and BJP. #ElectionResults2019pic.twitter.com/vO5HBkoorb