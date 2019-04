चुनाव से ठीक पहले DMK नेता और सांसद कनिमोझी के घर पर इनकम टैक्स का छापा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) से ठीक दो दिन पहले तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद और डीएमके (DMK) प्रमुख एमके स्टालिन (MK Stalin) की बहन कनिमोझी (Kanimozhi) के घर पर इनकम टैक्स का छापा (IT Raid) पड़ा है. बता दें कि तमिलनाडु में दूसरे दौर में 18 अप्रैल को मतदान होना है. तमिलनाडु में एक बड़े कैश-फॉर-वोट रैकेट के आरोपों बीच कनिमोझी के घर आज शाम आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा. बता दें कि दूसरे चरण में राज्य की 39 लोकसभा और 18 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को चुनाव होने हैं. आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि घर में कैश होने की सूचना पर कनिमोझी के घर वेरिफिकेशन के लिए अफसर पहुंचे हैं.

#Visuals Tamil Nadu: IT Dept conducts raids at house where DMK candidate Kanimozhi is staying, in Thoothukudi pic.twitter.com/NkKnuCF999

विपक्षी नेताओं पर आयकर विभाग के छापे इन चुनावों में प्रमुख मुद्दों में से एक बन गए हैं. अधिकांश नेताओं ने भाजपा पर सरकारी एजेंसियों के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.

Tamil Nadu: DMK workers protest as IT Dept conducts raids at house where DMK candidate Kanimozhi is staying, in Thoothukudi pic.twitter.com/Ybhyb20Wjh