आजम खान के 'खाकी अंडरवियर' वाले बयान पर बोलीं जयाप्रदा- क्या मेरे मरने से आपको चैन मिल जाएगा?

उत्तर प्रदेश के रामपुर से भाजपा (BJP) उम्मीदवार जयाप्रदा ने आजम खान के 'खाकी अंडरवियर' वाले बयान पर प्रतिक्रियाएं दी हैं. जयाप्रदा (Jaya Prada) ने कहा कि उनके लिए यह नई बात नहीं है. साथ ही कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वे ऐसी बातें कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयाप्रदा ने कहा, 'यह मेरे लिए नया नहीं है. आपको याद होगा कि मैं 2009 में उनके पार्टी की उम्मीदवार थी, जब उन्होंने मेरे खिलाफ टिप्पणी की तो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया. मैं एक महिला हूं और जो उन्होंने कहा वह मैं दोहरा भी नहीं सकती. मुझे नहीं पता कि मैंने उनके साथ क्या किया है, जो वे ऐसी बातें कह रहे हैं.'

वहीं दूसरी ओर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. आजम खान ने इस टिप्पणी को लेकर सफाई भी दी है. आजम खान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है.

Jaya Prada: He shouldn't be allowed to contest elections. Because if this man wins, what will happen to democracy? There'll be no place for women in society. Where will we go? Should I die, then you'll be satisfied? You think that I'll get scared & leave Rampur? But I won't leave pic.twitter.com/85EuDaoZd8