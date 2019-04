'सही मायने में आज हम आजाद हैं, पहले इटालियन सरकार के गुलाम थे', कंगना रनौत ने किस पर बोला हमला

लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में सोमवार को मुंबई में अलग-अलग पोलिंग बूथों पर फिल्मी सितारों का आना-जाना दिखा. चौथे चरण में मुंबई के जुहू, बान्द्रा समेत तमाम जगहों पर फ़िल्मी सितारों ने वोट डाले. इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को वोट डालने के बाद कहा कि भारत अब सही अर्थो में आजाद हो रहा है, क्योंकि पहले हम इटालियन सरकार के गुलाम थे. यह स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पर हमला था. बता दें कि कंगना रनौत बीजेपी समर्थक मानी जाती रही हैं. क्योंकि उनके कई बयान ऐसे आए हैं, जिनमें उन्होंने खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफें की हैं.

कंगना रनौत ने भारत को बताया 'इटली सरकार' का गुलाम तो बॉलीवुड एक्टर ने यूं दिया जवाब

कंगना रनौत ने मतदान के महत्व पर बात करते हुए राजनीतिक बयान दिया. मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना ने कहा कि, 'यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन पांच साल में एक बार आता है. कृपया इसका उपयोग करें. मुझे लगता है कि आज भारत सही अर्थ में आजाद हो रहा है, क्योंकि इसके पहले हम मुगलों, ब्रिटिशों और इटालियन सरकारों के नौकर थे. कृपया अपने स्वराज का उपयोग करें और वोट दें."

#WATCH Actor Kangana Ranaut after voting for #LokSabhaElections2019 in Mumbai yesterday, "I feel India is gaining independence in real sense today. Because before this, we were servants of Mughal, British & Italian Governments. Please exercise your 'swaraj (independence)' & vote" pic.twitter.com/fji9GiVtiD