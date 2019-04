VIDEO: बेगूसराय सीट से पर्चा भरने निकले कन्हैया, लाल झंडे और लाल सलाम के नारों संग सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम

लोकसभा चुनाव 2019 में इस बार बिहार का बेगूसराय खासा चर्चाओं में है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं. कारण कि यहां पहली बार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने आए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव के उम्मीवार कन्हैया कुमार, एनडीए के गिरिराज सिंह और महागठबंधन के तनवीर हसन के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं. सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज यानी मंगलवार (9 अप्रैल) को अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली. कन्हैया कुमार को समर्थन देने के लिए विधायक जिग्नेश मेवानी, शेहला रशीद, गुरमेहर कौर और नजीब की मां अम्मा फ़ातिमा नफ़ीस तमाम लोग बिहार के बेगूसराय में पहुंचे हुए हैं, जो नामांकन के समय रोड शो में भी दिखे. इतना ही नहीं, कन्हैया के समर्थन में सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिला. लाल झंडों और लाल सलाम के नारों के साथ समर्थक कन्हैया के साथ नामांकन के लिए जाते दिखे.

नामांकन करने के जार रहे कन्हैया ने अपने ट्विटर अकांट से एक ट्वीट किया और लिखा- 'अम्मा फ़ातिमा नफ़ीस, जिग्नेश, शेहला, गुरमेहर समेत उन तमाम साथियों का शुक्रिया जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष को मज़बूत करने के लिए बेगूसराय आए हैं. जहां देखो वहां हमारे साथी लाल झंडों के साथ नज़र आ रहे हैं. एकजुटता का ऐसा भव्य नज़ारा सबमें जोश भर रहा है.'

कन्हैया कुमार ने नामांकन करने जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया. उन्होंने ट्विटर पर तस्वीरें साझा कर लिखा- मांओं के आशीर्वाद और दुआओं के साथ नामांकन के लिए निकल रहा हूं. यह सीख उनसे ही मिली है कि लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो अगर हम लगातार कोशिश करें तो जीत ज़रूर मिलती है. और यह भी कि पूरी दुनिया के दुख-दर्द को अपना दुख-दर्द समझना ही इंसान होने की पहली शर्त है'.

इसके बाद कन्हैया कुमार राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे. कन्हैया ने इसे भी अपने ट्विटर पर साझा किया और लिखा- 'राष्ट्रकवि दिनकर की धरती नफ़रत फैलाकर सियासत करने वालों को कभी पनपने नहीं देगी. उन्हीं के शब्दों में- "जब तक मनुज-मनुज का यह/सुख भाग नहीं सम होगा/ शमित न होगा कोलाहल/ संघर्ष नहीं कम होगा."

गुरमेहर कौर ने एक वीडियो को रिट्वीट किया है, जिसमें कन्हैया के समर्थन के लिए आईं फ़ातिमा नफ़ीस ने कहा कि मुझे खुशी है और यकीन हो गया है कि कन्हैया जरूर जीतेगा. मैं यहां के लोगों में काफी जोश देख रही हूं. कन्हैया सिर्फ बेगूसराय का नहीं, देश का हीरो है, वह सबका बेटा है, देश का बेटा. वहीं शेहला रशीद ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ बेगूसराय की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है. पूरे मुल्क की लड़ाई है. देश की आज जरूरत है कि एक नया नेता मिले. वहीं, गुरमेहर ने कहा कि मुझे नहीं याद है कि किसी गैर राजनीतिक किसी व्यक्ति ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रैली की है. यह एक तरह से जीत है.'

As @kanhaiyakumar goes to file his nomination from Begusarai, @FatimaNafis1@Shehla_Rashid and @mehartweets join the caravan to cheer him on. @TeestaSetalvad reporting from Begusarai on #Elections2019#HateFreeElectionspic.twitter.com/v7BlUkW3la