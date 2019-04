पूर्व डिप्टी CM और BJP के वरिष्ठ नेता बोले- मुस्लिम हम पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम टिकट नहीं देते

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए देशभर में चुनाव प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. इसी बीच कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा (KS Eshwarapppa) ने एक रैली में विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को भाजपा इसलिए टिकट नहीं देती, क्योंकि वह हम पर भरोसा नहीं करते. ईश्वरप्पा ने यह बात कोप्पल में कुरुबा और अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने आपको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, आपको टिकट भी नहीं दिया. हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते, क्योंकि आप हम पर भरोसा नहीं करते. हम पर भरोसा कीजिए और हम आपको टिकट और अन्य चीजें भी देंगे.'

केएस ईश्वरप्पा कर्नाटक में वरिष्ठ भाजपा नेता हैं. वह राज्य में जगदीश शेट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2012 से 2013 के दौरान डिप्टी सीएम रह चुके हैं. कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को और बाकी की 14 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होंगे.

KS Eshwarappa, BJP while addressing members of Kuruba & minority communities in Koppal: Congress uses you only as vote bank, doesn't give you ticket. We won't give Muslims tickets because you don't believe in us. Believe us & we'll give you tickets&other things. #Karnataka (01.4) pic.twitter.com/3YbqCgwk2C