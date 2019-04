वोटरों को लुभाने के लिए जब मंत्री जी ने 'नागिन डांस' करके दिखाया, देखें Video

चुनाव में वोट पाने के लिए नेता क्या-क्या नहीं करते हैं. कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार कर रहे राज्य सरकार में मंत्री ने जनता को 'नागिन डांस' करके दिखाया है. मंत्री जी का नाम भी एमटीबी नागराज है जो उनकी 'नृत्य कला' के साथ काफी मुफीद है. हालांकि मंत्री जी के नागिन डांस ने वहां मौजूद लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया है. बेंगलुरू से 27 किलोमीटर दूर होस्केट नाम की जगह में मंत्री एमटीबी नागराज यह डांस दिखाया है. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. मंत्री जी के काफिले के साथ एक बैंड पार्टी भी चल रही थी जिसमें 1954 में आई फिल्म नागिन का गाना बज रहा था. जिसको सुनकर मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे. मंत्री जी के इस डांस पर जब वहां मौजूद कार्यकर्ता से सवाल पूछा गया तो उसने टालने के अंदाज में कहा उनके नाम का मतलब 'नागराज' है. वीडियो आप देख सकते हैं कि मंत्री जी के साथ उनके समर्थक भी उसी जोश से नाच रहे हैं. इसी बीच कुछ लोंगों ने मंत्री जी की उम्र (67) को देखते हुए उनके धीरे कराने की कोशिश भी की. ऐसा पहली बार नहीं है कि मंत्री जी किसी कार्यक्रम में पहली बार नाचे हों, वह कई धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसा कर चुके हैं.

#WATCH Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people while campaigning in Hoskote. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/InQmOuLOis