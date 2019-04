लोकसभा चुनाव 2019: BJP से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति झा आजाद को यहां से मिला टिकट...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति झा आजाद (Kirti Jha Azad) को झारखंड के धनबाद (Dhanbad) से टिकट दिया गया है. कांग्रेस की तरफ से जारी दो उम्मीदवारों की सूची में कीर्ति झा आजाद (Kirti Azad) का भी नाम शामिल है. कांग्रेस की तरफ से झारखंड के लिए दो उम्मीदवारों की जारी LIST के अनुसार कीर्ति झा आजाद को धनबाद से और खूंटी सीट (आरक्षित) से कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है. बता दें कि कीर्ति झा आजाद (Kirti Azad) अभी बिहार की दरभंगा सीट से मौजूदा सांसद हैं. बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति झा आजाद दरभंगा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन बिहार महागठबंधन में दरभंगा सीट राजद के हिस्से में चली गई और वहां अब्दुल बारी सिद्धकी को उम्मीदवार बनाया गया है. बता दें कि कीर्ति झा आजाद ने पिछली बार बीजेपी के टिकट पर आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को ही हराया था.बता दें कि झारखंड का धनबाद लोकसभा क्षेत्र महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में गया है.

Jharkhand: Kirti Azad and Kalicharan Munda to contest for Congress from Dhanbad and Khunti respectively. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/ejYSApmzeI