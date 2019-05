लेह प्रेस क्लब का आरोप, बीजेपी ने पत्रकारों को पैसा बांटने की कोशिश की

लोकसभा चुनाव का रण जारी है. इस बीच जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां लेह प्रेस क्लब (Leh Press Club) ने भाजपा पर पत्रकारों को पैसा बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है. लेह प्रेस क्लब के मुताबिक बीजेपी ने क्लब के सदस्यों को ‘पैसों से भरे लिफाफों' की पेशकश कर रिश्वत देने की कोशिश की. लेह प्रेस क्लब के इस आरोप के बाद घमासान मच गया है. एक तरफ भाजपा ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि आरोप ‘राजनीति से प्रेरित' हैं. तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरते हुए चुनाव आयोग और जम्मू-कश्मीर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

We expect @JmuKmrPolice & @SpokespersonECI@ECISVEEP to take cognisance of this complaint filed by the Press Club in Leh pic.twitter.com/FCzVj9VBOj