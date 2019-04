Election 2019: सिद्धू पर चुनाव आयोग का 'डंडा', इस बयान के लिए 72 घंटे तक प्रचार पर लगी रोक

चुनाव आयोग (Election Commission) ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगा दी है. कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणी का जिम्मेदार मानते हुए उनके प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगाई गई है. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu News) पर यह रोक मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रभावी हो जाएगी. क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने 16 अप्रैल को कटिहार की एक चुनाव रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर मतदान करना चाहिए. इस रैली में सिद्धू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के पक्ष में प्रचार कर रहे थे.

Election Commission has issued the notice over violation of Model Code of Conduct by Punjab Minister Navjot Singh Sidhu; condemning the statements made by him during election campaign held at Barsoi & Barari of Katihar District in Bihar. https://t.co/TFD5V52Hm3