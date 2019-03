Lok Sabha Election 2019: बीजेपी ने जारी की नौवीं सूची, यूपी की हाथरस समेत इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए उम्मीदवारों की नौवीं सूची जारी की है. इस सूची में पार्टी ने असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की चार सीटोंं पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. बीजेपी की नौवीं सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हाथरस (एससी) सीट से राजवीर सिंह बाल्मीकि को टिकट दिया गया है. वहीं, असम के नोगांग से रूपक शर्मा, कर्नाटक की बंगलौर रूरल सीट से अश्वत नारायण और बंगलौर दक्षिण से तेजस्वी सूर्या एलएस को मैदान में उतारा गया है.

Bharatiya Janata Party releases list of candidates for four parliamentary constituencies in Assam(1), Karnataka(2) & Uttar Pradesh(1) and one assembly constituency in Odisha. pic.twitter.com/dGnxZOSRQt