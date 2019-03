बीजेपी ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा (Sambit Patra) को मैदान में उतारा है. पार्टी की तीसरी लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 06, ओडिशा की 05, मेघालय की एक और असम की एक सीट पर उम्मीदवार घोषित किये गए हैं. आपको बता दें कि बीजेपी इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए दो और सूची जारी कर चुकी है. पार्टी ने अपनी पहली सूची में 184 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी. तो वहीं, दूसरी सूची में सिर्फ एक नाम शामिल था.

