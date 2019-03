बसपा प्रमुख मायावती का मोदी सरकार पर हमला, पूछा- क्या हवा-हवाई विकास हवा खाने गया?

चुनाव आयोग (Election Commision) ने रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) कार्यक्रम की घोषणा कर दी. इस बार 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. अब बीएसपी प्रमुख मायावती (Mayawati) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. मायावती ने ट्वीट कर कहा, ' बीजेपी राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोक रही है. बीजेपी जो चाहे करे लेकिन पहले करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों आदि को बताये कि अच्छे दिन लाने व अन्य लुभावने चुनावी वायदों का क्या हुआ? क्या हवा-हवाई विकास हवा खाने गया?'

BJP relying on nationalism & national security as LS poll issue ignoring much-touted issue of Vikas. No problem but BJP first satisfy masses what happened to poll promise of Achche din to crores of poor, labourers, farmers, unemployed. Vikas agenda gone voters apathy is palpable.