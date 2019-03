Lok Sabha Election 2019: बसपा प्रमुख मायावती नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कहा- मैं कभी भी चुनकर संसद में जा सकती हूं

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती (BSP Chief Mayawati ) लोकसभा चुनाव नहीं लडे़ंगी. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी चुनकर संसद में जा सकती हूं. अभी पिछड़ों के लिए लड़ना है और पूरे यूपी पर ध्यान केंद्रित करना है. मायावती (Mayawati) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का जीतना ज्यादा जरूरी है. यह बहुत महत्वपूर्ण है. राजनीति में कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. अभी देशहित और पार्टी के मूवमेंट को देखते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है. अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो देखा जाएगा. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं.

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati: I will not contest the Lok Sabha elections. pic.twitter.com/88oGmtd6Ww