कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव का चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने कहा कि ये बेहद खुशी की बात है. पिछले कई हफ्ते से मांग उठ रही थी कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ें. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से मांग आ रही थी. इस पर विचार विमर्श के बाद तय हुआ है कि राहुल (Rahul Gandhi) वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अमेठी से राहुल का रिश्ता बेजोड़ है. सिर्फ प्रतिनिधि के तौर पर उनका अमेठी से रिश्ता नहीं है.

AK Antony,Congress: Rahul ji has given his consent to contest from two seats, very happy to inform you that he will also contest from Wayanad in Kerala. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/Rt7IDNxr0D