Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस ने जारी की छठवीं सूची, इन सीटों पर घोषित किये प्रत्याशी

कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Chunav 2019) के लिए अपनी छठी सूची (Congress List) जारी कर दी है. इसमें महाराष्ट्र के 7 और केरल के दो उम्मीदवारों के नाम हैं. महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम सीट से महाराष्ट्र कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और मुंबई साउथ सेंट्रल से एकनाथ गायकवाड उम्मीदवार होंगे. अलापुज़ा से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की जगह शनिमोल उस्मान को टिकट दिया गया कांग्रेस ने अब तक अपने 146 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. आपको बता दें कि दो दिन पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी की थी. जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप की 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल थे.

